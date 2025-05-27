宏觀股東會／董座鄭揚：積極擴展利基市場 增加中長期動能
宏觀（6568）27日召開股東會，決議通過每股配發現金股利2元。董事長鄭揚指出，開發車用電視接收晶片及安防晶片等解決方案，拓展利基市場，也帶來中長期的成長動能。
宏觀去年合併營收為10.65億元，年增6.9％，稅後淨利1.17億元，年增約1.8倍，每股純益為 3.85 元。該公司今年累計前四月合併營收為3.61億元，年增3.8％。第1季每股純益為1.28元，為近九季高點。
宏觀受惠於中國大陸電視調諧器（Tuner）客戶導入新替代方案，需求回溫，加上光通訊相關資料中心產品逐步通過市場驗證，並擴大導入新客戶，帶動近期出貨動能。
針對近期關稅政策變數，宏觀認為，產品銷售遍及全球市場，美國市場營收占比較低，對整體營收與獲利的影響應屬有限。
展望未來，宏觀強調，將以技術創新與市場拓展為核心策略，積極發展USB 4.0 Type-C消費型AOC、強化電視調諧器的性能與差異化，並與客戶夥伴緊密合作，開發車用電視接收晶片及安防晶片等創新解決方案，聚焦系統單晶片於無線通信領域的拓展，驅動整體營運持續成長。
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