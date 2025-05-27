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世界股東會／預估第2季晶圓出貨季增3至5% 毛利率再度跌破三成

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

晶圓代工廠世界先進（5347）27日舉行股東會，董座方略主持，通過去年獲利配息4.5元等議案。世界先進先前預期，關稅不確定因素使部分客戶觀望、部分客戶提前拉貨，預估第2季晶圓出貨季增3至5%，本季稼動率持續回穩，但預期本季毛利率再度跌破三成，新台幣匯率強升是最大負面因素。

世界先進先前表示，新台幣升值影響需持續觀察，新台幣每升值1%，影響毛利率0.5個百分點，從本季匯率假設來看已隱含預期6%升值，影響毛利率3個百分點。

世界先進預估，若本季匯率有預期6%升值的假設，本季毛利率中位數28%，季減少2.1個百分點，負面因素包括匯率影響最大3個百分點，另外有例行調薪、夏季電價等因素。正面因素則是產能利用率季增、產品組合優化，兩因素則抵銷部分不利因素。

世界先進表示，下半年能見度仍不高，仍期待無關稅因素干擾、帶動下半年成長。

新台幣 台幣匯率 世界先進

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