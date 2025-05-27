中美晶股東會／徐秀蘭：今年太陽能業務將非常精彩

中美晶（5483）於27日召開股東會，董事長徐秀蘭指出，該公司今年太陽能相關業績將成長，且預期會非常精彩，主要是擁有續興及艾涅爾這兩匹「好馬」，因此售電業務可望有數倍的成長，所販售的綠電包括太陽能、風能等。

同時，中美晶日前宣布，攜手印度第二大太陽能組件製造商Premier Energies，將合資一家新公司，在印度生產太陽能矽晶圓，初期規劃2GW產能，主要供應印度當地使用及在地緣政治下的海外市場需求。

徐秀蘭說，對方集團已有太陽能模組與電池產能，想切入更上游的矽晶圓布局，中美晶將投資並獲得上述合資矽晶圓公司的26％股權，並提供技術支持。

徐秀蘭並表示，目前全球太陽能矽晶圓大多由中國大陸業者供應，而中美晶過往有矽晶圓產能，對方因此來接洽合作。而中美晶對於印度市場並不熟悉，但當地是很大的市場，一年的太陽能裝設量可能超過20GW，相較之下台灣一年約2GW裝設量，所以如果要繼續努力擴展，應可對印度市場再多一些了解，以最低成本方式進入一個新的國家市場，並結識好的公司與團隊。

針對中美晶的太陽能本業，徐秀蘭不諱言，在電池與模組製造方面壓力較大，但該公司還有售電部門，今年預計將帶來數倍的成長力道。