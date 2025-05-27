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晶焱參與櫃買業績發表會 總經理姜信欽：目標毛利率四成以上

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
晶焱總經理姜信欽。記者曾原信／攝影
晶焱總經理姜信欽。記者曾原信／攝影

靜電防護（ESD）IC廠商晶焱（6411）於27日參與櫃買市場業績發表會，該公司總經理姜信欽表示，正持續耕耘歐美市場，需要時間發酵，而整體毛利率將以維持在四成以上為目標。

晶焱今年累計前四月合併營收為7.78億元，年減2.1％，首季每股純益為0.61元，單季毛利率跌破四成，為38.19％。針對首季毛利率下滑，該公司表示，主要是生產成本提升，且為維持市占率，在價格上有所讓步，這是大環境帶來的影響。接下來除了期待環境變好之外， 也進行成本控制，且更新產品，透過規格升級，希望促使平均銷售單價提升。

另外，針對近期新台幣匯率走勢帶來的影響，晶焱營運長洪如真指出，該公司產品多以美元計價，因此長期對於美元部位都有避險計畫。新台幣升值對其雖然有影響，但也做好防範，並且在報價上會有所修正。

至於關稅議題方面，姜信欽提到，雖然對晶焱沒有直接影響，但對客戶端難免有衝擊，所以也為其帶來間接影響。

毛利率 新台幣 台幣匯率

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