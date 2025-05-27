國邑股東會／以藥械整合平台為核心優勢 兩項藥品加速臨床腳步

國邑*（6875）27日舉行股東常會，董事長王建治表示，展望2025年，雙主力產品L606與L608全球開發持續推進，藥械整合優勢進一步放大。L608預計下半年正式向美國FDA送件申請系統性硬化症相關雷諾現象與指端潰瘍（SSc-RP/DU）二期臨床試驗；第二個臨床一期試驗已於紐西蘭展開，預計今年完成收案。

另外，L606全球授權已涵蓋主要市場，臨床用藥及霧化器銷售穩健挹注營收，研發里程金將依進度陸續認列，雙軌驅動營運與現金流成長。公司同步推動無菌充填廠建置，強化全球供應鏈，邁向國際化與永續化關鍵里程碑。

總經理甘霈指出，L608不僅完成澳洲一期人體試驗，證實其緩釋吸收效果，並獲美國FDA與歐盟EMA兩個主要市場的孤兒藥資格肯定，突顯其臨床潛力與全球醫療需求，將大幅提升後續臨床開發與授權談判的速度與靈活性。

國邑除了持續推動SSc-RP/DU適應症的全球開發，L608另一適應症肺動脈高壓（PAH）亦積極評估北美以外區域的授權合作機會，有望擴大商業價值與國際布局。

L608的專屬呼吸引動霧化器，已完成優化開發與量產準備，新一代的設計強調患者居家使用的便利性，將為組合產品在臨床上的表現提供強力支撐。同時，第二個臨床一期試驗亦已在紐西蘭展開，預計今年完成收案，作為未來擴大適應症與設計臨床策略的重要依據。

國邑表示，L606持續展現全球授權成果，完成北美、歐洲、日本、中東、北非及土耳其等授權布局，全球市場版圖日益完整。合作夥伴Liquidia正推動L606用於治療PAH之北美三期臨床試驗，以及間質性肺病相關肺高壓（PH-ILD）之全球三期臨床試驗。國邑持續穩健供應臨床用藥，並完成搭配呼吸引動霧化器開發與量產準備，提升藥械組合的市場競爭力與技術領先地位。隨著臨床進展，國邑將依授權合約陸續認列研發里程金，並結合臨床用藥與霧化器的營收挹注，為營運成長與現金流注入新動能，展現授權合作的實質成果。

為強化全球供應鏈實力，國邑正積極建置無菌充填廠，提升臨床與商業階段產品的製造能力與品質穩定性，為臨床試驗及全球市場擴張提供有力後盾。同時，公司也加速評估L608與L606的新適應症潛力，持續挖掘既有產品的價值延伸空間。

國邑強調，2025年是公司產品線邁向全球化臨床開發的關鍵轉折點，將持續以藥械整合平台為核心優勢，深化全球授權、合作推進臨床與產能布局，驅動營運與企業價值雙引擎成長。公司亦將秉持創新導向與策略合作，穩健拓展全球市場版圖，持續為股東創造長期穩定的價值回報。