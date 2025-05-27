徐秀蘭喊營運復甦 環球晶股價勁揚收321.5元
環球晶（6488）27日股價表現強勢，董事長徐秀蘭日前在股東會上釋出復甦訊號，直言2025年營運表現可望優於去年，市場反應正面，買盤積極湧入。股價早盤開高後持續走揚，盤中最高一度觸及326元，終場收在321.5元，成為盤面焦點。
徐秀蘭指出，儘管2025年仍面臨地緣政治風險、關稅與匯率波動等不確定因素，但隨著客戶庫存去化持續、產能擴充效益逐步發酵，全年營運表現可望優於2024年。
在產能布局方面，日本新產線已帶動出貨創高，美國德州廠自今年3月起已開始小量出貨，密蘇里州與義大利新廠也持續建置並進入測試階段。公司強調，在地化製造與綠能使用的雙重優勢，有助滿足國際客戶對永續供應鏈的要求。
法人認為，環球晶在全球矽晶圓市場的技術實力與產能布局具備優勢，隨著市況回穩，有望逐季推升整體營運表現。
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