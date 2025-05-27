偉康股東會／每股配1.7元 啟動私募引進策略投資人

偉康（6865）27 日召開股東常會，會中通過每股配發現金股利新台幣1元，並以盈餘轉增資配發股票股利每股 0.7 元，合計每股配發1.7元，展現穩健營運成果。

為引進策略性投資人，偉康同步通過私募普通股及／或私募國內可轉換公司債之計畫，普通股額度上限為260萬股，期盼藉此強化技術能量以擴充市場，展現公司在智慧資安與智能決策領域持續深耕與國際化布局的決心，加速邁向「全球數位轉型領航品牌」的願景。

偉康總經理陳怡良指出，未來將以雙引擎策略驅動成長，透過智慧資安強化企業零信任防護，並以智能決策平台提升跨產業客戶的數據變現力。因應AI技術的高速演進，公司將持續投入技術研發、深化與國際夥伴及產業生態圈合作，強化顧問服務能量，協助客戶打造AI Ready的數據與資安架構。

偉康持續強化智慧資安與智能決策雙軸布局，透過自主研發的OETH無密碼身分認證SaaS服務與OETHenticator AI 指紋驗證裝置 ，提供符合國際FIDO標準的零信任解決方案，協助企業打造兼具安全性與使用者體驗的數位身分架構。

據悉，偉康目前已廣泛導入政府、金融、製造等產業，更於近期榮獲2025智慧創新大賞肯定，突顯智慧資安領域的創新實力。針對智能決策產品線，偉康以AI賦能的Nous智能決策平台協助企業提升「數據變現力」，協助企業打通數據孤島，整合營運數據，幫助客戶快速掌握關鍵資訊、優化營運流程與市場反應速度，推動以數據驅動決策，推動智慧製造與產業升級。

偉康將積極拓展東南亞市場，擴大銷售通路、深化跨售服務，並攜手合作夥伴進軍政府、金融、製造與醫療等核心場域，實現產品國際化、品牌化與規模化三大目標。

偉康強調，未來的競爭關鍵在於創新與效率的迭代，將持續優化營運體質，以技術創新為核心，打造具備向心力、創造力與永續力的企業文化，全方位推動AI時代下數位轉型的下一波成長浪潮。