旅天下股東會／通過配發股利5元 射三箭拓營運 

旅天下（6961）27日召開股東常會，會中通過2024年財報，確認配發現金股利5元（含資本公積配發1.5元），依今日收盤均價76.39元計算，現金殖利率達6.5%。針對2025年的營運方針，旅天下射出三箭「拓增國籍航空機位量能、強化高雄出發產品、擴大同業整合」，期望透過此三大策略升級產品力，推動品牌邁向精實且穩健的成長。

2024年受惠旅遊市場熱絡，旅天下合併營收45.53億元，年增52%，創下營收高峰。2025年續寫佳績，累計1至4月合併營收15.19億元，較去年同期成長4.65%，改寫歷年同期新高。分析1至4月營收成長主因，除了穩健擴展門市加盟店數，挹注營收，以及既有包機、包銷穩定銷售以外；今年長程線航班量能再升級，攜手長榮、華航、國泰、阿聯酋與東方航空，整體機位較去年增幅達20%。

第二季起，旅天下全面攜手長榮航空，擴大日本、韓國、東南亞、歐洲及大洋洲等熱門航線的合作，大幅增加直飛產品，拓展各時段出發的商品選擇，為旅客提供更彈性、多元的行程選擇；並且同步上架中華航空全新聯營商品「華麗歐洲」，直飛六大航點，主打雙點進出、不走回頭路的行程設計，優化歐洲旅遊網絡，為旅客打造靈活高效的旅行體驗。

根據交通部觀光署統計，2024年出國1,684萬人次，年增43%，隨著旅遊需求攀升，旅遊型態由單次探索轉向重遊與深度體驗。旅天下因應趨勢，積極開發結合在地文化的長天數及主題行程，如「深度北海道7日」、「越南北中南全覽9日」、「釜山BOF Big CONCERT演唱會5日」、「韓國職棒培證英雄5日」等產品廣受好評。

另外，因看好南台灣出境市場潛力，今年加重布局高雄出發之產品，擴增合作航空公司，掌握稀缺資源，全線高出產品較去年成長2成，並穩步推進中。

面對快速變動的市場環境，董事長李嘉寅表示，公司今年將持續深化「同業整合」，針對業務面、資本面強化雙向合作，採取「風險共擔、利潤共享」的經營模式，以提升市場應變能力與營運效率，打造更具韌性與競爭力的合作生態系，攜手同業共創長遠發展的新局面。