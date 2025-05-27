揚秦股東會／通過每股配5元 卓靖倫續任董事長

揚秦國際企業（2755）27日召開股東會，會中通過2024年盈餘分配案，全年合計配發每股5元股利，其中包含現金股利3元、股票股利2元，配發率達85.6％。股東會並順利全面改選4席董事及3席獨立董事，全數由原任人員續任。股東會後隨即召開新任董事會，並由原任董事長卓靖倫續任董座。

揚秦去年度合併營收為新台幣25.34億元，年增17.44％，稅後淨利達1.76億元，年增32.94％，營收、獲利均創股票上櫃以來新高。每股稅後盈餘（EPS）5.84元。揚秦表示，由於門市轉型、品牌拓展有成，營運規模持續向上，營收較往年相比呈現雙位數成長。

卓靖倫表示，揚秦2024年以獲利1.76億元寫下歷史新高紀錄。去年業績增長除受惠於規模經濟效益及整體餐飲內需升溫外，旗下品牌「麥味登」不僅國內店數突破900家；「炸雞大獅」在印尼、馬來西亞及新加坡等區域積極展店，海外版圖跳躍性成長；火鍋品牌「涮金鍋」挹注營運新動能，在多品牌直營與加盟系統驅動下，帶動揚秦營收持續成長，各品牌穩健獲利。

展望後市，卓靖倫表示，下半年將進入營運旺季，「麥味登」除了以多元店型進軍各式商圈，並朝向千店目標邁進外，也將強化門市數位應用，提升服務速度，全面優化消費者體驗。「炸雞大獅」啟動數位轉型並持續推動海內外展店，美國將改以區域加盟方式拓展市場，更將加速東南亞區域店數成長。「涮金鍋」預計今年以直營方式展店八家，由馬來西亞引進的新品牌「檳城煎蕊」也將於下半年度開出首家門市。揚秦將依循以「國民經濟美食」為核心，多品牌展店策略，持續擴大連鎖餐飲體系版圖。

卓靖倫強調，揚秦營運團隊參酌國際餐飲潮流、因應餐飲市場未來發展趨勢及考量產業景氣環境，擬定經營策略與業務發展計劃，將持續拓展品牌市占率並朝向高附加價值餐飲邁進，以擴大經營效益，提高品牌能見度，強化商品特色，迎合飲食新趨勢，同時強化加盟門市管理，提升整體服務水準，並全心投入永續ESG與國際社會接軌以樹立早午餐產業標竿。

截至目前，「麥味登」總店數919家，「炸雞大獅」海內外店數128家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數6家，「涮金鍋」店數4家。