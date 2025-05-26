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龍巖員工平均每人分6萬
龍巖（5530）昨（26）日召開股東會，預計提撥員工酬勞及董事酬勞各約3,715萬元，全數以現金發放，目前龍巖員工數約600人，平均每位員工可分得逾6萬元。
龍巖2024年稅後純益16.07億元，年增32.9％，每股純益（EPS）3.83元。在考量未來整體營運及資金規畫下，決議不配息。
龍巖董事長KELLY LEE表示，去年台灣經濟表現穩健，內需消費持續成長，民間投資也隨出口擴張而回升。其中，資通訊產品出口表現亮眼，帶動整體出口成長。不過，非資通訊產品出口受到中國競爭與日圓貶值影響，表現相對疲軟。
KELLY LEE指出，殯葬產業為民生必需品，銷售業績較不受景氣影響，人口老化及少子化趨勢亦為殯葬業挹注銷售動能，今年發展策略仍將著重在全省墓園塔位多元化之規劃設計，並整合生前契約之需求，以搭配組合銷售方式，期望能為客戶帶來全方位的生命服務。
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