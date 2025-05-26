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天品AI訂單 看到明年第1季

經濟日報／ 記者朱曼寧李孟珊／台北報導

天品（6199）跨足AI科技產業，啟動轉型。天品董事長李振寬昨（26）日宣布，與欣偉科技攜手成立奈科潔淨科技、天品持股70%，將針對AI水冷伺服器執行專業清洗解決方案，已獲半導體大廠訂單，訂單能見度達明年首季。

李振寬表示，看好全球AI科技發展，而台灣在AI伺服器製造鏈的戰略地位將更加穩固，成為全球AI科技發展的重要推手，而AI伺服器龐大的清洗需求，將為集團帶來良好的業務開拓環境。

天品於2025年5月攜手擁有逾25年經驗的欣偉科技策略合作，雙方合資成立奈科潔淨科技，公司具備Class 100無塵室、先進化學藥水配方與精密顯微檢測設備，且傳承擁有欣偉累積超過20年在多家半導體客戶包括聯電、美光、世界先進、日月光等，針對不鏽鋼管件蝕刻後段製程、半導體元件、複雜構造零件等清洗業務的多項實績經驗，並建置獨立液冷散熱系統清洗的產能。

半導體 伺服器 AI

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