快訊

端午連假前雨最大！一張圖看今起四天雨怎麼下

獨／新北國小師暴怒對學生又踹又摔 家長痛批情緒失控要求換班導

咖啡有益健康…喝錯時間等於白搭！歐洲最新研究揭CP值最高時段

元太評等不變 目標價下修

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

元太（8069）第2季將交出史上同期最佳表現，外資圈則紛紛發布報告評價，長期依舊看好零售業對電子標籤的需求，但短期則因匯率變動等不利因素，將目標價小幅下調。其中摩根大通（小摩）從先前的430元下調至395元，評等維持「優於大盤」。

大和維持「買進」的評等，目標價從365元下調至310元；里昂維持「強力買進」的評等，目標價方面則由335元降至290元；摩根士丹利（大摩）則是保持「中立」評等，目標價從250元下調至240元。

小摩於報告中指出，元太第2季營收可能會異常強勁，主要因應消費電子（CE）與部分物聯網（IoT）拉貨，以因應關稅決策前的不確定性。而第3季仍會維持強勁表現，只是對第4季方面的能見度較有限。目前預估第2季季增將達25%至30%。

小摩指出，預估元太2025年營收將年增24%，獲利成長超過50%。儘管市場擔憂CE需求導致股價下修，但在積極推進彩色閱讀器的品牌中，年增可達30%至40%，因此仍預期CE今年將有雙位數年成長。目前為止，在面對關稅等宏觀不確定性下，並未見任何砍單。

小摩 元太

延伸閱讀

應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算

東協峰會將登場 聚焦緬甸和平進程及美關稅挑戰

延長一個月！川普對歐盟50％關稅喊卡 網爆笑：空軍哭哭白忙了

美科技四雄：別課半導體關稅 有望讓川普政府「再想一想」

相關新聞

元太評等不變 目標價下修

元太（8069）第2季將交出史上同期最佳表現，外資圈則紛紛發布報告評價，長期依舊看好零售業對電子標籤的需求，但短期則因匯...

中華資安將轉上市

中華電信小金雞中華資安國際（7765）昨（26）日舉行股東常會，通過去年度盈餘每股配發9.39096092元現金股利，以...

波若威強攻 CPO 商機

波若威（3163）積極推進CPO（矽光共同封裝元件）發展，目前主要著眼交換器CPO，未來將發展至XPU。波若威認為，由於...

天品AI訂單 看到明年第1季

天品（6199）跨足AI科技產業，啟動轉型。天品董事長李振寬昨（26）日宣布，與欣偉科技攜手成立奈科潔淨科技、天品持股7...

龍巖員工平均每人分6萬

龍巖（5530）昨（26）日召開股東會，預計提撥員工酬勞及董事酬勞各約3,715萬元，全數以現金發放，目前龍巖員工數約6...

龍巖股東會／決議不配息 提撥員工酬勞3715萬、每人平均分逾6萬

龍巖（5530）26日召開股東會，會中通過2024年財報，並在考量未來整體營運及資金規畫下，決議不配息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。