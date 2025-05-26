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中華資安將轉上市

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信小金雞中華資安國際（7765）昨（26）日舉行股東常會，通過去年度盈餘每股配發9.39096092元現金股利，以及初次上市前公開承銷辦理現增增資等議案，原股東放棄優先認股權，將展開轉上市程序。

受惠上網資安服務、資安專業服務及資安產品持續成長，中華資安去年大賺逾一個股本，每股純益10.47元，創新高。

展望未來，中華資安表示，將持續投入研發擴大自有產品，並搭配擴大銷售力道，並推出國際版本，推廣至海外市場，看好今年可望延續過去成長力道，再創營運高峰。

中華資安去年登錄興櫃，產業類別為數位雲端類股，因應申請轉上市計畫，昨天股東常會通過初次上市（櫃）前公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理，並請原股東全數放棄現金增資優先認股權利。中華資安昨天興櫃參考價收320元、漲1.08元。

資安 股東 增資

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