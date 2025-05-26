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北基股東會／配發現金、股票合計2元股利 打造「汽車新能源補給站」

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

北基（8927）26日召開2025年股東會，會中承認通過2024年度財報，並通過2024年配發每股0.3元現金股利，以及盈餘轉增資配股0.85元、資本公積轉增資配股0.85元，合計配發2元股利。

此次股東會亦進行全面改選董事（含獨立董事），鍾嘉村在新一屆的董事會受高度肯定推選續任董事長。

展望未來營運，北基表示，仍積極強化油品事業動能，持續優化旗下全台加油站營運效率，並進行據點汰換與高效益站點開發，且因應全球能源轉型及電動車滲透率攀升趨勢，北基亦整合集團資源，於旗下加油站陸續佈建EV充電樁，打造具備油電雙補功能的「汽車新能源補給站」，進一步強化市場競爭力與服務完整度。

在土地建設領域方面，北基已擘劃至2030年的資產活化藍圖，建案投資總銷金額累計已逾200億元，未來隨著建案完工交屋、入帳認列，有助於增添集團中長期營運表現。此外，綠能事業方面，受惠台灣再生能源政策、綠電需求持續強勁，子公司三地能源則持續推進太陽能光電發電量體規模，以及跨足綠電銷售市場，衝刺綠電轉供、媒合綠電銷售業務等，以期創造未來營運新成長格局。

股東會

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