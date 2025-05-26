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龍巖股東會／決議不配息 提撥員工酬勞3715萬、每人平均分逾6萬

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
龍巖示意圖。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影 曾吉松
龍巖示意圖。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影 曾吉松

龍巖（5530）26日召開股東會，會中通過2024年財報，並在考量未來整體營運及資金規畫下，決議不配息。

另外，預計提撥員工酬勞及董事酬勞各約3,715萬元，全數以現金發放，目前龍巖員工數約600人，平均每位員工可分得逾6萬元。

龍巖2024年稅後純益16.07億元，年增32.9％，每股稅後純益（EPS）3.83元。

龍巖董事長KELLY LEE表示，去年台灣經濟表現穩健，內需消費持續成長，民間投資也隨出口擴張而回升。其中，資通訊產品出口表現亮眼，帶動整體出口成長。不過，非資通訊產品出口受到中國大陸競爭與日圓貶值影響，表現相對疲軟。

KELLY LEE指出，殯葬產業為民生必需品，銷售業績較不受景氣影響，人口老化及少子化趨勢亦為殯葬業挹注銷售動能，今年發展策略仍將著重在全省墓園塔位多元化之規劃設計，並整合生前契約之需求，以搭配組合銷售方式，期望能為客戶帶來全方位的生命服務。另外，持續加強服務品質提升，積極推動數位轉型，以期提供客戶更多生命科技禮儀服務，力行節能減碳，帶動產業鏈共同追求永續發展。

展望今年，龍巖表示，預估經濟成長率仍穩健，主要原因為半導體及AI產業蓬勃發展，新產品需求持續帶動企業營運，創造更多就業機會，加上企業獲利大幅提升，投資意願增加，帶動民間投資，同時通膨壓力緩解，消費意願提升，支撐內需市場。通膨方面則由於服務類物價易漲難跌，搭配穩健的經濟，預期通膨降溫速度緩慢，伴隨著川普經貿政策具高度不確定性，台灣央行利率決策傾向保守因應。

龍巖

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