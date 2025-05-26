快訊

鼎越開發372億標京華城「涉非常規交易」 檢調搜索約談22人

交棒說掀議...朱立倫再回應 每次提到盧秀燕都覺得「非常、誠摯歡迎」

平均調漲26.8％！今起訂購6月23日台鐵車票為新票價 北花自強號漲至583元

衛司特股東會／每股配6.8元現金股利 今年首季營收創新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
林世民續任衛司特董事長。記者李珣瑛／攝影
林世民續任衛司特董事長。記者李珣瑛／攝影

衛司特（6894）26日舉行股東常會，承認盈餘分配案，每股配發6.8元現金股利，配息率為80%。並完成董事全面改選作業，林世民於股東會後的董事會，獲推選續任董事長。

ESG概念股衛司特2024年合併營收9.8億元，年增26.4%。毛利率37.28%，年減1.45個百分點。稅後純益2.02億元，年增24.3%；每股稅後純益8.5元。交出營收、稅後純益雙創年度歷史新高的漂亮成績單。

衛司特今年首季合收3.22億元，季增6.2%，年增45%。毛利率35.07%，分別季增4.93及年減7.4個百分點。稅後純益6,212.7萬元，季增36.1%，年增14.4%；每股稅後純益2.61元。單季合併營收創史上新高。今年累計前四個月合併營收4.23億元，年增39.8%。

林世民表示，在陽極訂單穩健、合約BOO客戶工程稼動率走揚，以及新廠BOO在手訂單創新高的挹注下，第2季可望延續今年首季營收及獲利雙創單季新高的榮景。展望2025年產業景氣樂觀，期待交出雙位數業績成長的好成績。

股東會 現金股利 營收

延伸閱讀

台南社宅「宜居小東」估6月底完工 年底招租379戶

康和股東會／通過2024年配息0.225元與配股1元

東森股東會／通過配發1.15元股利 轉投資事業挹注獲利

台南專案守護通學 工程教育執法強化校園周邊安全

相關新聞

上奇旗下昕奇雲端攜證交所辦 F2SU 建亞洲新創資本藍圖

上奇（6123）子公司昕奇雲端（7747）26日表示，團隊在23日成功與臺灣證券交易所合作舉辦「F2SU Asia IP...

康和股東會／通過2024年配息0.225元與配股1元

康和證券（6016）26日召開2025年度股東常會，通過去年度財報及盈餘分配案，2024年康和證券合併稅後淨利為10.9...

三聯股東會／每股配發2.6元現金股利

三聯 （5493） 26日舉行股東常會，承認盈餘分配案，配發每股2.6元現金股利，配息率為61.9%。

廣運 打入輝達水冷鏈

廣運（6125）集團強攻AI伺服器水冷商機報捷，不僅完成開發高瓦數冷卻解決方案，並打造符合輝達規格的水冷關鍵元件分歧管與...

進典四箭齊發 全力搶單

深耕閥門產業50年的進典工業（6843）將擴大在石化、鋼鐵、半導體及能源產業市場，全力搶單，首階段將在美國休士頓投資的新...

橘子遊戲改版 淡季有撐

遊戲營運商橘子（6180）本季雖步入產業傳統淡季，但旗下多款遊戲包括《新楓之谷》、《新瑪奇》、《天堂》、《波拉西亞戰記》...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。