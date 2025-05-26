衛司特股東會／每股配6.8元現金股利 今年首季營收創新高

衛司特（6894）26日舉行股東常會，承認盈餘分配案，每股配發6.8元現金股利，配息率為80%。並完成董事全面改選作業，林世民於股東會後的董事會，獲推選續任董事長。

ESG概念股衛司特2024年合併營收9.8億元，年增26.4%。毛利率37.28%，年減1.45個百分點。稅後純益2.02億元，年增24.3%；每股稅後純益8.5元。交出營收、稅後純益雙創年度歷史新高的漂亮成績單。

衛司特今年首季合收3.22億元，季增6.2%，年增45%。毛利率35.07%，分別季增4.93及年減7.4個百分點。稅後純益6,212.7萬元，季增36.1%，年增14.4%；每股稅後純益2.61元。單季合併營收創史上新高。今年累計前四個月合併營收4.23億元，年增39.8%。

林世民表示，在陽極訂單穩健、合約BOO客戶工程稼動率走揚，以及新廠BOO在手訂單創新高的挹注下，第2季可望延續今年首季營收及獲利雙創單季新高的榮景。展望2025年產業景氣樂觀，期待交出雙位數業績成長的好成績。