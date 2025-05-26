微生物檢驗廠啟新生技28登錄興櫃 串聯國際生技供應鏈

微生物檢驗廠啟新生技（7837）26日舉辦興櫃前法人說明會，該公司將於5月28日正式登錄興櫃，以台灣生技醫藥供應鏈的角色，朝著成為國際生技醫藥供應鏈領導品牌的目標前進。啟新生技表示，該公司投資3.5億元打造的PIC/S GMP細胞培養基暨試劑工廠，將在今年完工。

啟新生技董事長暨總經理蔡岳廷指出，公司近年營運表現穩健，2024年度營收8.6億元，年增25%；毛利總額由2.5億元提升至3.4億元；稅後淨利9,500萬元，年增27%，每股稅後純益（EPS）4.5元。此外， 啟新生技2024年度EBITDA（未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈餘）為2.06億元，營業利益已接近公司一個股本水準，顯示本業經營效益良好，為未來營運與投資布局奠定堅實基礎。

啟新生技深耕生技醫藥產業45年，擁有國內最大微生物通路，於國內藥廠客戶覆蓋率高，坐穩生醫藥廠、第三方檢驗、醫學檢驗、食品廠等產業鏈供應鏈上游端，迄今累積超過600項自主研發商品，且與國際標準接軌、符合ISO13485與QMS（GMP）規範，產品皆依循國際與國內法規趨勢，也持續與學研單位合作開發新產品，為客戶提供完整的產品上市解決方案。

啟新生技表示，公司發展將朝三大方向努力，首先是持續提升本業市占率，持續通過既有的生醫藥供應鏈，幫助客戶產品快速上市；二是發展再生醫學新事業，以打造再生醫學產業供應鏈為目標，預計今年完成PIC/S GMP等級竹北建廠計畫，並將與國內指標客戶合作；第三是強化產業合作，將結合策略投資人共同串聯、透過投資或併購策略整合產業上下游資源鏈，持續擴展生技醫藥產業生態系。

啟新生技成為擁有最多微生物相關品牌的服務商之一，在醫學與產業的檢驗用培養基，臺灣市占率超過30%以上，並與國際33個知名品牌合作萬種以上產品。

除了強化本業，公司未來的新事業第二成長曲線將鎖定細胞與基因療法（CGT）/先進醫藥（ATMP）市場，進軍委託開發製造（CDMO）/臨床研究（CRO）商機。為此，公司在2023年宣布投資3.5億元，於新竹生醫園區建立國內第一座符合PIC/S GMP規格的細胞培養基暨試劑工廠，亦將提供細胞培養基CDMO與CGT相關委託研究測試服務，預計在今年完工、2026年取證，正式成為臺灣再生醫療CDMO/CRO接軌國際法規的服務基地。

在CDMO方面，該廠將以PIC/S GMP的國際高標準，生產各種細胞所需的培養基、細胞凍存液、凍存管、解凍儀器等周邊產品，以及外泌體周邊產品；在CRO方面，則提供客製化臨床前研究，以及品質管理製程監控。

蔡岳廷進一步指出，公司以成為國際生技醫藥供應鏈領導品牌為目標，將積極布局海外通路，合作夥伴包含銷售微生物與醫療診斷產品超過30年的加拿大品牌KSL/Pulse Scientific、韓國微生物檢測試劑代理商UNION LAB，以及多家亞洲微生物檢測試劑通路商，例如：香港Intuitive Technology、新加坡Biomedia、馬來西亞Biomed Global、菲律賓Genesis Lifetech等。

展望未來，啟新生技2025年營收在本業及策略投資回報挹注下，將有機會維持雙位數增長。同時，為因應未來客戶需求與市場趨勢，公司仍積極投入資源進行持續性投資，以確保客戶長期競爭優勢與業務成長潛力。目標是持續強化產業合作，結合策略投資人共同串連、透過投資或併購策略整合產業上下游資源鏈，持續擴展生技醫藥產業生態系。