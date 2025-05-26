上奇旗下昕奇雲端攜證交所辦 F2SU 建亞洲新創資本藍圖

上奇（6123）子公司昕奇雲端（7747）26日表示，團隊在23日成功與臺灣證券交易所合作舉辦「F2SU Asia IPO Synergy Asia」交流晚會，並吸引超過五十位來自亞洲各地的新創企業領袖、創投機構代表及生態系統夥伴參與。

昕奇雲端透露，該活動安排包括政府單位參訪及專題交流等橋段，期盼透過豐富的內容，促進亞洲區域內新創企業的跨境合作與資本對接，為企業開啟了進入資本市場的新視野。

昕奇雲端董事長許承強指出，團隊從2013年就開始舉辦F2SU希望透過建立完整的新創生態，為新創企業打造從早期發展到上市籌資的全方位支援。他坦言，這件事對自己的意義重大，因為他深信支持創業家的重要性，特別是培育新生代的創業家。而更關鍵的是，台灣正在打造一個蓬勃發展的新創生態系、建構對新經濟新創友善的資本環境，讓新創企業不僅能在亞洲市場茁壯成長，更有實力邁向全球舞台。他表示，台灣是一個充滿活力的島嶼，自己真心希望台灣不只是有珍珠奶茶和半導體。

證交所總經理李愛玲則強調，臺灣資本市場擁有完善的上市制度與多元的籌資管道，證交所近年來積極扶持創新企業，已成為亞洲創新企業重要的資本舞台。此次與昕奇雲端合作舉辦F2SU Asia交流活動，成功搭起創新與資本的橋樑，希望能讓企業從臺灣出發，邁向更廣闊的國際舞台。

國家發展委員會產業發展處長蕭振榮也在活動中發表了「鏈接全球：臺灣新創企業的國際化之路」的主題致詞，強調臺灣在促進亞洲新創企業國際化發展方面的戰略定位與政策支持，獲得與會者熱烈迴響。

活動當天上午和下午，與會企業參訪了臺灣證券交易所和國家發展委員會，深入了解台灣資本市場的運作機制和政策環境。晚間的交流餐會上，玩美移動創辦人張華禎以「借鏡海外成功經驗，掌握上市關鍵」為題，分享了其公司從創立到成功上市的寶貴經驗；AppWorks董事長暨合夥人林之晨則以「AI 賦能，解碼亞洲新創的資本機會」為主題，探討了人工智能如何為新創企業開創新的資本機遇，兩場演講精彩絕倫，獲得現場熱烈掌聲。

參與本次活動的企業陣容強大，分別來自臺灣、日本、香港、新加坡、馬來西亞、印尼、韓國等 7 個地方的新創與創投齊聚一堂。現場也有一位新創企業CEO表示，自己透過今天的活動，不僅了解了臺灣資本市場的優勢，還建立了與潛在投資者和合作夥伴的寶貴連結，「這對我們公司未來的發展和上市計劃有極大的幫助」。

現場來賓也就亞洲市場的生態，進行了深度的交流與討論，多個潛在的跨境合作項目已在現場達成初步共識。證交所與昕奇雲端也宣布，將持續推動類似的交流活動，促進亞洲地區新創企業的資本市場合作與創新發展。

此次F2SU Asia IPO Synergy Asia活動的成功舉辦，不僅強化了臺灣在亞洲新創生態系統中的樞紐地位，也為參與企業開啟了資本市場的新大門，預期將有助於促進更多亞洲優質新創企業登陸台灣資本市場，共同推動區域經濟與科技創新的繁榮發展。