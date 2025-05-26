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康和股東會／通過2024年配息0.225元與配股1元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證券股東會通過2024年配息0.225元與配股1元。（康和證券/提供）
康和證券股東會通過2024年配息0.225元與配股1元。（康和證券/提供）

康和證券（6016）26日召開2025年度股東常會，通過去年度財報及盈餘分配案，2024年康和證券合併稅後淨利為10.98億元，每股稅後盈餘 1.75元；並配發0.225元現金股利與1元股票股利，合計股利達1.225元。

康和證券經紀業務以創新為核心策略，研發電子交易系統提高運算速度，高頻交易系統「Combo」自2022年上線以來獲客戶好評且持續優化功能，至2024年交易量快速成長至958億；領先同業推出的「飆賺」系統逐年進化更新改版，大幅縮減客戶下單交易流程與時間，使用「飆賺5.0」下單客戶2024年成交量超過 1,100億；分戶帳「卡好通」也廣受客戶肯定。

承銷業務近年來 AI 產業發酵、ESG 議題崛起，均使其相關供應產業蓬勃發展。此外，利基產業，如文創、生醫等亦不可忽視，承銷業務開拓亦朝產業發展趨勢尋求質優案件開發，國內簽約的IPO主辦案件火星、擷發、微電能源、野獸國及巨興醫學，均具備前述特質。

近年康和證券在公司治理領域獲致最高的殊榮與肯定，榮獲臺灣證券交易所公布公司治理評鑑2021-2022年(第8、9屆)為6-20%的上櫃公司；2022年首獲TCSA 台灣企業永續報告獎「企業永續報告類」-金融及保險業-銀獎，已連續四年獲獎；臺灣證券交易所舉辦「2023年度機構投資人盡職治理評比資訊揭露」，為唯一上榜的上櫃證券商。這些都是康和證券落實公司治理的豐碩成果，未來將持續精進公司治理，面對改變，打造公司韌性。

2025年會是充滿挑戰與機會的一年，營運將聚焦於數位金融與ESG等面向，致力打造未來需求的數位金融環境，提供極致的資本市場投資服務，以打造幸福、追求共好為集團發展願景。ESG 已成為康和證券永續發展的重中之重，以「環境永續」、「顧客價值」、「幸福職場」、「社會共榮」、「公司治理」等五大目標做為永續發展策略，發揮整合集團資源，協助客戶作出最完善的理財規劃。展望未來，專注核心領域建構多元收入，落實營運計畫，提升獲利能力。

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