三聯股東會／每股配發2.6元現金股利
三聯 （5493） 26日舉行股東常會，承認盈餘分配案，配發每股2.6元現金股利，配息率為61.9%。
三聯董事長林大鈞表示，過去一年，儘管大環境充滿嚴峻挑戰，三聯採取長期穩健成長策略，以及持續精進轉型，並落實風險控管。
在全體同仁努力下，自動化監測核心及電子材料事業的業績雙雙成長， 2024年度合併營收淨額45億元，較2023年成長21.7%。合併營業淨利約2.9億元，年增19%。合併業外收入淨額約1.46億，年減39.1%，主要是透過損益按公允價值衡量的金融資產受到市場價格波動，產生評價損失。整體合併本期淨利約3.5億元，歸屬於母公司業主的淨利約為1.8億元、每股盈餘為4.2元。
展望未來，三聯仍以「專注本業、前瞻投資、滾動經營、持續轉型」為基本方針，加速研發升級、強化產銷佈局，拓展事業版圖，力求穩健成長，並以人類安全環境為使命，成為舒適與安全的提供者而持續努力。
在ESG方面，已訂定設置ESG委員會及其職掌範圍，確保企業社會責任落實、強化公司治理體制及推行環境永續實踐，也完成合併公司 「三聯科技和多聯科技」2023年的溫室氣體盤查。此外，依證券基金會公布的「第十一屆113年度公司治理評鑑結果」，三聯科技維持列在前6到20%的上櫃公司名單。
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