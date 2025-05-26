康和股東會／通過配息0.225元、配股1元
康和證券（6016）26日召開股東會，通過去年度財報及盈餘分配案，去年每股稅後盈餘1.75元，股東會通過並配發0.225元現金股利與1元股票股利，合計股利1.225元。
康和證券經紀業務以創新為核心策略，研發電子交易系統提高運算速度，高頻交易系統「Combo」自111年上線以來獲客戶好評且持續優化功能，至113年交易量快速成長至958億元；領先同業推出的「飆賺」系統逐年進化更新改版，大幅縮減客戶下單交易流程與時間，使用「飆賺5.0」下單客戶113年成交量超過1,100億元；分戶帳「卡好通」也廣受客戶肯定。
康和證券指出，今年會是充滿挑戰與機會的一年，營運將聚焦於數位金融與ESG等面向，致力打造未來需求的數位金融環境，提供極致的資本市場投資服務，以打造幸福、追求共好為集團發展願景。ESG已成為康和證券永續發展之重中之重，以「環境永續」、「顧客價值」、「幸福職場」、「社會共榮」、「公司治理」等五大目標做為永續發展策略，發揮整合集團資源，協助客戶作出最完善的理財規劃。展望未來，專注核心領域建構多元收入，落實營運計畫，提升獲利能力。
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