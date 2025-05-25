均華 衝先進封裝設備商機
均華（6640）董事長暨執行長梁又文表示，迎接AI時代帶來的十倍速成長，均華要快速抓住這波成長契機。並由傳統的機械業，晉升為高端系統設備供應商，今年旗下先進封裝設備營收比重目標挑戰九成。
均華受惠客戶需求持續發燒，去年合併營收24.42億元，年增105.6%；毛利率37.82%，年增3.19個百分點；稅後純益4.13億元，年增309.3%，每股純益14.62元，全年營收、獲利及每股純益均為歷史新高。
均華今年首季合併營收4.3億元；毛利率39.15%，季增1.95個百分點，年增1.53個百分點，每股純益1.64元。均華看好，受惠先進封裝製程需求持續擴張，第2季營收表現可望較首季顯著成長。
梁又文強調，追隨客戶赴美、日、德，要面對不同文化、語言等的大挑戰，但也是一項契機。均華所屬的G2C聯盟將以聯盟的隊型，從傳統的機械業，在AI時代的革命浪潮下，乘勢進入高端系統設備供應商之列。
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