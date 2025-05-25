立誠前景 法人不看淡

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心董事長簡立忠（右）致贈紀念品予立誠董事長周萬順（左），恭賀上櫃掛牌成功。櫃買中心／提供
櫃買中心董事長簡立忠（右）致贈紀念品予立誠董事長周萬順（左），恭賀上櫃掛牌成功。櫃買中心／提供

專業陶瓷電路板廠立誠（6597）為櫃買新兵，近日掛牌展開蜜月行情，股價分別於14日收89.5元創掛牌以來最高，15日盤中最高89.8元創盤中新高價，雖近日拉回，仍守住整數關卡。法人表示，隨陶瓷電路板的應用市場規模持續擴大，立誠可望持續創造佳績。

立誠是由上市公司一詮及上櫃公司九豪於2011年合資設立，承銷價為86.57元，8日掛牌。23日下跌2元，收在80元，力守整數關卡不破。

立誠主要從事陶瓷電路板的研發、製造及銷售，近年隨著高性能電子產品需求增加，進而帶動整體陶瓷電路板市場規模持續成長。於2018年1月4日登錄興櫃，資本額2.6億元，2024年11月29日提出申請上櫃，今年1月22日即獲得上櫃審議委員會審議通過。

立誠早期以發展高功率照明產品應用為主，在董事長周萬順的帶領下，從一般照明產品跨入車用市場，並且持續擴大半導體產品的應用，立誠也憑藉著經驗豐富的經營與研發團隊、優秀的生產技術及產品品質，在陶瓷電路板的製程技術上持續突破，獲得首爾半導體、Samsung、歐司朗（OSRAM）等LED封裝大廠客戶的信賴，持續擴展市場，目前車用照明及高階手機閃光燈已成為立誠主要的產品應用，車用產品比重已超過六成，帶動立誠公司近年獲利持續成長，立誠2023年度營收為6.04億元，每股稅後純益（EPS）為2.44元；2024年度營收為8.67億元，EPS為4.60元，隨著未來陶瓷電路板的應用市場規模持續擴大，立誠可望持續創造佳績。

櫃買中心表示，企業可透過進入資本市場的過程，強化公司治理、營運管理、提升知名度及吸引優秀人才等，櫃買中心將持續扶植中小微型及新創企業進入資本市場，也盼望更多優質企業能加入櫃買家族，進一步推動整體產業的發展，並強化臺灣在全球市場上的競爭優勢。

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