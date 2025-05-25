櫃買六家業績秀 今起登場

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

配合上櫃公司首季財務報告及興櫃公司2024年度財務報告已公告，櫃買中心近期推出四場次特色產業主題「櫃買市場業績發表會」，本周將再推出壓軸登場的「科技與醫療」及「電子科技」主題櫃買市場業績發表會。

櫃買中心表示，電子業向來為台灣科技產業發展重要一環，電子業與生技業亦為櫃買市場前二大產業，為彰顯櫃買市場多元的產業聚落，本系列業績發表會本周接力於今（26）日推出「科技與醫療」主題，由車用顯示器驅動晶片IC設計商力領科技（6996）、專注視力保健連鎖醫療服務商大學光、高科技產業專業統包工程廠朋億*等三家公司的經營團隊與會。最後於明（27日）壓軸安排「電子科技」主題，邀請介電陶瓷粉末及被動元件廠信昌電、深耕靜電防護領域IC設計商晶焱及特用化學材料通路商崇越電到場說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心表示，本周業績發表會為本系列活動的最終兩場，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加，投資人亦可透過櫃買中心網站收看即時轉播。

櫃買中心 IC設計

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