進典四箭齊發 全力搶單
深耕閥門產業50年的進典工業（6843）將擴大在石化、鋼鐵、半導體及能源產業市場，全力搶單，首階段將在美國休士頓投資的新廠，規劃二條組裝線，預計下季完工投產。
進典工業美國休士頓新廠主要供應全球最大精細化工廠陶氏化學（DOW）所需的儀表系統閥門，以及供給美國半導體、電力能源及頁岩油、頁岩氣所需閥門，初估每年可增加30%營收。
進典副總經理黃彥文指出，自2020年起，進典便進一步推動「雙微笑曲線」策略。這項策略強調重視客戶需求與解決方案，目的在形成一個完整的價值鏈循環。
此一策略轉變，不僅讓進典持續深耕閥門研發製造，更積極將產品應用拓展至石化、電廠/能源、半導體、鋼鐵、製藥化學等多個關鍵產業，並積極放眼全球市場。
進典近年來營收穩健，儘管2024年營收因全球景氣因素略有波動，但營業毛利率仍維持在37.2%的高水準。值得注意的是，今年第1季的營業毛利率更提升至38.3%，充分顯示進典在高附加價值產品上顯著優勢。
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