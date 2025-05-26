橘子遊戲改版 淡季有撐

遊戲營運商橘子（6180）本季雖步入產業傳統淡季，但旗下多款遊戲包括《新楓之谷》、《新瑪奇》、《天堂》、《波拉西亞戰記》等均將接力改版，藉此衝刺第2季營運成長。

橘子今年4月營收達7.81億元，月減14%、年減13%，衰退主因來自行業淡季因素；累計今年前四月營收36.64億元，年減13%。橘子表示，集團旗下三大主力遊戲月活躍用戶月增近一成，估計淡季業績表現仍將有所支撐。

法人表示，橘子為迎接《新楓之谷》台灣在地營運20周年，與日本人氣動畫開展史上最大規模聯動合作，由於《新楓之谷》是橘子營收主力產品，估計本次活動將有效挹注橘子營收，為淡季營運注入一劑強心針。

此外，橘子旗下人氣手遊《天堂M》預估6月也將進行版本更新，透過全新內容與優惠禮包吸引玩家消費，衝刺第2季業績。展望2025年，橘子集團即將迎接30年，事業版圖跨足數位遊戲、橘子原創、生活風格、企業服務、AI 創新、新聞媒體等六大領域，朝全生態科技企業邁進。

除遊戲本業外，橘子正積極拓展IP泛娛樂生態系，其中，社群粉絲平台hidol持續導入更多元的影視及ACGN IP，並結合AI聲紋技術強化粉絲與偶像的互動連結，追星體驗再升級。此外，為深耕泛娛樂產業潛力人才與創意資源，橘子集團原創中心也首度擔任「新一代設計展」企業講師，深化產學連結。