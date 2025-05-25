廣運 打入輝達水冷鏈

廣運（6125）集團強攻AI伺服器水冷商機報捷，不僅完成開發高瓦數冷卻解決方案，並打造符合輝達規格的水冷關鍵元件分歧管與GB300／B200水冷頭解決方案，搶進輝達供應鏈。

廣運集團是輝達重要夥伴，先前輝達執行長黃仁勳秀出供應鏈背板中，廣運在機器人領域入列，驚艷市場，當時廣運主要透過數位孿生（Digital Twin）、NVIDIA Metropolis智慧影像監控、NVIDIA Jetson自主移動機器人（AMR）與輝達合作，如今在水冷領域也獲得突破，法人看好後市可期。

廣運集團乘勝追擊，鎖定輝達AI伺服器水冷大商機，旗下金運科技已完成一系列先進技術產品，其中包括80KW / 200KW / 300KW櫃內式冷卻分配單元（in-Rack CDU）（L2L），以及360KW / 480KW / 600KW / 1400KW / 2.5MW櫃體式冷卻分配單元（in-Row CDU） （L2L），都是當下主流應用，廣運並預告，300KW櫃內式冷卻分配單元今年第4季就會推出。

廣運今年4月底將熱傳事業群分割至子公司金運科技，並於今年台北國際電腦展秀出最新高效液冷解決方案。展現集團加速布局AI資料中心（AIDC）與智慧實體應用的決心。

廣運表示，金運科技原專注電子代工服務，曾是蘋果MFi認證合格廠商，擁有深厚電子製造背景。集團熱傳事業群分割併到金運後，金運將瞄準伺服器市場及資料中心液冷市場，並透過數位孿生平台進行AI資料中心系統建置，提供AIDC設計與模擬，強化在AI運算基礎設施中的設計與製造能量。

金運營運長郭丁賀表示，去年下半年熱傳事業營收增溫、已轉虧為盈。今年4月底完成分割熱傳事業與金運合併，本季起金運將自行接單，估2025年營收可望成長五至六倍。

以客戶群區分，金運已接單的伺服器廠客戶有四家，概念驗證（POC）有三家。在資料中心業務方面，美、日各二家、東南亞一家。

金運全球布局將分別三類模式，首先，5月底在德州註冊公司，由德州團隊提供業務開發和售後服務。其次，採與當地的團隊合作，攜手當地系統整合（SI）夥伴。第三是和夥伴共同投資，或成立合資公司，例如已與嘉實多熱管理事業部門簽約展開策略合作，攜手拓展亞太市場，進一步布局全球液冷市場。