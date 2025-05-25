立碁 強化技術研發升級

LED封測及模組廠立碁（8111）將於本周三（28日）召開股東常會，董事長童義興在致股東報告書中表示，未來將持續深化核心封測技術，並積極拓展高成長潛力市場，聚焦系統級封裝（SiP）及高頻光電SiP技術研發升級，為營運注入新動能。

童義興指出，立碁將鎖定電動車、AI、元宇宙及新興矽光子等前瞻領域。

他期盼，透過強化產品組合與技術門檻，引領公司在產業多元應用趨勢下，開創全新成長里程碑，力求營運再創佳績，並提升市場競爭力。在重點發展的車用市場，立碁積極開發電動汽機車、電動自行車相關LED應用。此外，也將持續深化HUD抬頭顯示器技術，並擴大符合AEC Q101/Q102車規元件的布局，搶攻龐大車用商機。

立碁去年研發費用約4,162.7萬元、全年營收8.09億元，均較前年成長，研發費用占營收比率提升至5.14%。法人指出，立碁營收與研發雙增，顯示其積極開發高附加價值產品，優化組合並奠基長線動能。