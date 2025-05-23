環保工程廠崑鼎（6803）昨（23）日舉行法說會，總經理刁秀華說明營運展望，持續深耕循環經濟領域，爭取國內外能資源、水務及再生能源等商機，將發展廢溶劑再利用高值化，以爭取高科技產業設施維護及零廢中心等案件。

在能資源業務方面，崑鼎關注將屆期能資源中心商機，爭取興建營運案及既有廠區整改案。目前崑鼎操作台灣11座、澳門二座大型能資源中心，處理廢棄物量占國內35%。海外市場是崑鼎能資源業務重點，因應東南亞、印度等開發中國家環保意識提升，需求增加，崑鼎計畫結合政府政策與集團海外資源，與在地廠商合作，爭取海外能資源中心規劃、整改及技術服務。

水務業務方面，崑鼎配合政府推動永續水務，關注再生水廠及海水淡化廠興建規劃，目前取得新竹海水淡化廠興建及操作維護案。崑鼎參與台積電南科、高雄鳳山及臨海再生水廠營運，也會持續關注更多再生水廠和海淡廠機會。

高科技與基礎設施機電維護方面，崑鼎著重高科技產業水、氣、電公用系統維護與設備改善，以及高科技園區「零廢中心」規劃，尋求在園區內設置廢棄物處理或再利用設施機會。基礎設施機電部分則以近年完工交通場站維護及能資源中心與污水處理廠效能改善案為主。

崑鼎指出，當年擴大光電業務，已開發持有太陽光電約165MW，併聯達110MW，也因國內用電大戶及排碳要求，有望擴大綠電交易規模。

在美國市場部分，因美國政策希望在當地製造，崑鼎會審慎評估投資機會，並運用開發經驗複製到其他成熟市場。崑鼎今年前四月營收29.2億元，年增13.3%。