興櫃一周回顧／達人網飆60% 奪冠

觀察近一周興櫃市場表現，在綠岩能源及達人網登錄下，興櫃家數來到351家。據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲0.3%，表現最強興櫃股由上演蜜月行情的達人網（7839）奪下，掛牌日漲幅超過六成。

根據櫃買中心昨（23）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額107.16億元、成交1.43億股、成交10.56萬筆，三項數據均略低於前一周；漲幅超過一成檔數由前一周的27檔降至17檔。

本周漲幅前十強落在15.4%至60.1%間，以產業分布觀察，資金持續點火科技股，共入列四檔最多，其次為生技醫療三檔，數位雲端有兩檔，電機機械一檔。

本周漲幅前十強依序為服務配對平台達人網漲60.1%、連結器廠連訊漲42.7%、檢測試劑股新穎生醫漲35.6%、光學股山太士漲25.7%、醫材股普生漲23.4%、資料儲存控制IC股智微漲18.6%、連接器廠太康精密漲17.5%、工業用電動機廠富田漲17.1%、新藥股奧孟亞漲15.7%、軟體商昕力資*漲15.4%。

達人網昨日登錄興櫃市場交易，主要提供數位生活服務的網路平台（PRO360），單日漲逾六成；普生也連續兩周進入興櫃周漲幅前十強，繼前一周上漲17.7%後，本周在漲逾兩成。