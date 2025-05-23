91APP 股東會／通過董事改選 零售流通大師謝健南成新任獨董

全通路解決方案SaaS服務業者91APP*-KY（6741）23日召開股東常會，通過2024年度營業報告書、財務報表、盈餘分配案及完成董事改選案。2024年合併營收達16.2億元，續創歷史新高，年增17%，優於目前台灣整體零售業與電商行業的平均成長率；每股純益4.22元，再創歷史新猷，獲利持續穩健成長。

本次股東會完成董事改選，91APP延攬謝健南成為新任獨立董事。被譽為「零售流通大師」的謝健南，為產業變革與企業數位轉型背後的重要推手，橫跨零售、餐飲、電商、物流等領域，深耕超過40年，曾任全聯實業副董事長、統一超商營運長、美食達人集團(85度C)執行長、台灣樂天董事長、博客來董事長等。過去協助多家龍頭企業轉型，從洞見策略、整合資源、布局執行到變革管理，屢創戰功。近年來推動實體電商發展、OMO數位轉型有成。

91APP表示，延攬謝健南進入董事會，借重其豐富專業經驗與前瞻策略視野，為公司永續發展奠定戰略基礎，鞏固D2C SaaS市場領先優勢。

91APP董事長何英圻表示，台灣電商已成為零售產業交易最大的通路，其中D2C實體電商更是現在台灣電商成長的主要動能，91APP以客戶為中心，持續深化電子商務解決方案與數位行銷解決方案，協助客戶實現「電商的D2C」與「數位廣告的D2C」，接下來將強化零售AI的創新發展，深化SaaS核心技術，並積極拓展數位廣告市場，協助客戶達到最佳經營效率，在變局環境中脫穎而出，持續帶動業績成長。

91APP總經理楊明芳指出，今年將更加重視人才選拔、培育與留任，打造專業分工及運作高效的團隊，積極實踐降本增效，確保資源能被有效運用，恪守最高標準公司治理，促使業務發展與永續目標持續並行。全球政經環境的不確定性，相較過往有增無減，零售企業將尋求數位轉型以提升經營效率與借力會員經濟發展，顧客也將更趨向理性消費與依賴會員優惠及活動決策購買。而在此快速變動的環境背景下，91APP協助零售企業提升數據運用能力、加強消費者關係、最佳化經營效率，及驅動全通路業績成長的價值將更為彰顯。

展望未來，91APP持續採取積極發展策略，將廣納頂尖數據與技術人才，強化零售AI與數位廣告等創新應用，深化 SaaS 核心技術，並優化二大解決方案，協助客戶提升經營效能，推動跨界合作與國際布局，並為零售開創新局，與客戶共成長，進而促進股東最大化價值。