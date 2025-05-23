崑鼎法說會／聚焦永續發展 積極布局國內外環保商機
環保工程廠崑鼎（6803）23日舉行法說會，總經理刁秀華說明營運展望，強調將持續深耕循環經濟領域，積極爭取國內外能資源、水務及再生能源等商機，並持續優化核心業務，以穩健步伐擴大市場版圖。
刁秀華進一步指出，崑鼎將持續發展廢溶劑再利用高值化，爭取高科技產業設施維護及零廢中心案。
能資源業務方面，崑鼎緊盯國內屆期能資源中心商機。政府推動興建或延壽計畫，公司將積極爭取興建營運案及既有廠區整改案。目前崑鼎操作台灣11座、澳門2座大型能資源中心，處理廢棄物量占國內35%。
海外市場則是崑鼎能資源業務重點，因應東南亞、印度等開發中國家環保意識提升，需求增加，崑鼎計畫結合政府政策與集團海外資源，與在地廠商合作，爭取海外能資源中心規劃、整改及技術服務，為未來國際合作奠定基礎。
水務業務方面，崑鼎配合政府推動永續水務，關注再生水廠及海水淡化廠興建規劃。已與集團取得新竹海水淡化廠興建及操作維護案。
此外，崑鼎參與台積電（2330）南科、高雄鳳山及臨海再生水廠營運，將持續爭取更多再生水廠和海淡廠機會。
高科技與基礎設施機電維護方面，崑鼎將持續爭取高科技產業水、氣、電公用系統維護與設備改善。並關注高科技園區「零廢中心」規劃，尋求在園區內設置廢棄物處理或再利用設施機會。
基礎設施機電部分，爭取近年完工交通場站維護及能資源中心與污水處理廠效能改善案。
再生能源領域，崑鼎依循政府政策穩健擴大光電業務，已開發持有太陽光電約165MW，併聯達110MW。為應對國內用電大戶及排碳要求，將擴大綠電交易規模。
崑鼎表示，考量美國政策變化，崑鼎將審慎評估投資機會，並運用開發經驗關注其他成熟市場。
崑鼎今年前四月營收29.2億元，年增13.3%，創同期新高紀錄。
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