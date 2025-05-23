快訊

曾是日本旅遊代名詞！天喜旅行社總裁卻從身價40億一夕負債14億

八方雲集旗下品牌急收攤！全台年初20多家 今僅剩個位數

發現消失30年巨鼠！「比貓還大隻」本尊首度曝光 罕見身分科學家嗨翻

互動股東會／大手筆！通過每股配5.87元現金股利

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

互動（6486）23日舉行股東常會，通過每股配發5.87元現金股利，盈餘分配率達百分百，展望全年，互動看好，媒體數位化轉型，掌握AI驅動成長契機，配合國家韌性網路政策，持續投入遠距微波傳輸與衛星通訊系統建設，更搭上資安需求，可望成為未來成長動能。

今年第1季互動合併營收4.13億元，年減4.6%，稅後純益為0.53億元，年減8.6%，每股純益1.04元。互動表示，第1季為系統整合業的傳統淡季，加諸部分專案受原廠交期延後。

互動認為，因應媒體數位化轉型與相關市場擴張需求，將地理系統（GIS）拓展至地理空間人工智慧（GenAI），助攻客戶升級轉型，開發多元創新應用，進一步導入預測式AI（Predictive AI）與生成式AI（GenAI），導入垂直產業應用中，推動資通訊整合與AI智慧化應用，積極開拓新興商業模式與市場，持續掌握AI驅動的營運成長契機。

展望下半年，互動指出，配合國家韌性網路政策，持續投入遠距微波傳輸與衛星通訊系統建設，強化網路韌性與整體系統穩定性；資安領域則提供整合性網路韌性與安全解決方案。

此外，互動看準，次世代網路傳輸頻寬，與效能提升的解決方案，同時持續推動G專網建置與相關垂直領域智慧應用平台，整合GIS、數位雙生、生成式AI（GenAI）、延展實境（XR）、人工智慧物聯網（AIoT）等前瞻技術，積極掌握商機。

股票 股東會 股東 股利 人工智慧 AI

延伸閱讀

台南永康砲校確定年底遷校 基地轉型「創意園區」成金雞蛋

美中關稅戰　澳門台商推AI數位生產轉型

點名大陸低價傾銷造成問題 賴總統：半導體供應鏈要避免

震旦家具首發「裝配式裝修」 引領辦公空間永續轉型 攜手綠色夥伴共構未來辦公解方

相關新聞

風電市場「消風」？葉片製造商天力離岸停工、資遣 股價單日暴跌37%

台灣風電市場「消風」？！台灣唯一本土風力發電葉片製造商、興櫃公司天力離岸（6793）22日公告重訊，宣布其風電葉片主要產...

新股紅包抽起來！抽中這檔醫材股現賺2.47萬元、報酬率32%

新股紅包又來了，醫材股將添新兵， 愛派司（6918）預計6月10日掛牌上市，競價拍賣23日展開，公開申購則將在5月28日...

昶瑞上櫃首日 股漲26%

無人機題材股昶瑞機電（7642）昨（22）日以承銷價66.18元由興櫃轉上櫃，掛牌首日上演蜜月行情，盤中最高達84.3元...

宏遠證今年IPO目標五家

宏遠證（6015）昨（22）日舉行股東會，順利通過及承認各項議案，包括營業報告書及財務報表等，因2024年台股表現良好，...

是方衝刺人工智慧算力

是方（6561）董事長邵泓嘉昨（22）日表示，聯雲智能資料中心是目前台灣少數符合AI散熱及載重需求的資料中心，除以聯雲機...

磐儀秀邊緣 AI 解決方案

工業電腦廠磐儀（3594）搶攻智慧應用市場商機，旗下磐旭智能於台北國際電腦展（COMPUTEX）發表基於聯發科物聯網平台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。