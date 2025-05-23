互動股東會／大手筆！通過每股配5.87元現金股利

互動（6486）23日舉行股東常會，通過每股配發5.87元現金股利，盈餘分配率達百分百，展望全年，互動看好，媒體數位化轉型，掌握AI驅動成長契機，配合國家韌性網路政策，持續投入遠距微波傳輸與衛星通訊系統建設，更搭上資安需求，可望成為未來成長動能。

今年第1季互動合併營收4.13億元，年減4.6%，稅後純益為0.53億元，年減8.6%，每股純益1.04元。互動表示，第1季為系統整合業的傳統淡季，加諸部分專案受原廠交期延後。

互動認為，因應媒體數位化轉型與相關市場擴張需求，將地理系統（GIS）拓展至地理空間人工智慧（GenAI），助攻客戶升級轉型，開發多元創新應用，進一步導入預測式AI（Predictive AI）與生成式AI（GenAI），導入垂直產業應用中，推動資通訊整合與AI智慧化應用，積極開拓新興商業模式與市場，持續掌握AI驅動的營運成長契機。

展望下半年，互動指出，配合國家韌性網路政策，持續投入遠距微波傳輸與衛星通訊系統建設，強化網路韌性與整體系統穩定性；資安領域則提供整合性網路韌性與安全解決方案。

此外，互動看準，次世代網路傳輸頻寬，與效能提升的解決方案，同時持續推動G專網建置與相關垂直領域智慧應用平台，整合GIS、數位雙生、生成式AI（GenAI）、延展實境（XR）、人工智慧物聯網（AIoT）等前瞻技術，積極掌握商機。