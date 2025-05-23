風電市場「消風」？葉片製造商天力離岸停工、資遣 股價單日暴跌37%

台灣風電市場「消風」？！台灣唯一本土風力發電葉片製造商、興櫃公司天力離岸（6793）22日公告重訊，宣布其風電葉片主要產線已全面停工，並資遣近470名正職員工，象徵與丹麥風電巨頭維特斯集團（Vestas）合作正式畫下句點。

由於天力離岸無預警公告「生產線停產」，引起市場高度關注。消息一出，23日股價盤中重挫至5.98元，單日暴跌3.64元，跌幅高達37.84%，成交量高達4,885張，震驚興櫃市場。

根據天力離岸公告內容，維特斯因經營策略轉向，確定退出台灣離岸風電市場，自此不再委由天力離岸製造風電葉片。

雙方合作終止後，天力離岸已於22日完成最後一支葉片生產並獲驗收通過，總計在本合作框架下完成309支葉片的交付，正式結束雙方業務往來。

關於未來發展，天力離岸表示，目前正積極拓展風電葉片中後期的運維服務價值鏈與陸域小型風機市場，以推動企業轉型及多角化布局。然而，相關新業務尚在早期拓展階段，短期內尚未有明確的生產與銷售計畫。

不過，隨著產能需求歸零，據了解，天力離岸公司也自今年3月起陸續進行人力調整，預計共資遣470名正職員工，並編列約3,700萬元新台幣作為資遣費用。

據了解，丹麥風電巨頭維特斯集團（Vestas）決定退出台灣離岸風電市場，該事件對天力離岸這家台灣唯一本土風力發電葉片製造商的營運造成重大衝擊，因維特斯在2023與2024兩年度的合併營收中分別占比高達98%與94%，主力產線停擺意味公司近100%的葉片製造產能將全面歸零。