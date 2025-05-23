快訊

桃園喜來登對面…房屋銷售中心陷火海 急派15車38人救援

暴衝畫面曝！北市無照7旬翁闖紅燈8人傷 警：生平從未考駕照

不只哈佛！川普政府對名校再出招 控哥大違法「故意漠視猶太生」

聽新聞
0:00 / 0:00

新股紅包抽起來！抽中這檔醫材股現賺2.47萬元、報酬率32%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
愛派司董事長李泗銘。圖／業者提供
愛派司董事長李泗銘。圖／業者提供

新股紅包又來了，醫材股將添新兵， 愛派司（6918）預計6月10日掛牌上市，競價拍賣23日展開，公開申購則將在5月28日啟動，承銷價75元，以興櫃價格99.7元計算，抽中可望獲利2.47萬元，報酬率32.93%。

愛派司競價拍賣期間為5月23~27日，5月29日開標，競標張數2,788張，競價拍賣底價為62.5元；公開申購期間為5月28日至6月2日，承銷張數797張，抽籤日期為6月4日。

愛派司打造全球⾸款亞洲曲率的骨板，在台灣自費鎖定式骨板的市占率超過3成，每月超過200家醫院使用， 除了台灣市場之外也逐步拓展海外業務，目前已取得中國大陸、新加坡馬來西亞、越南等多國醫材許可。

其中，拇趾外翻矯正產品已導入新加坡與馬來西亞市場；保膝產品正在新加坡申請上市許可；馬來西亞經銷商業務已來台接受精準手術工具（PSI）訓練；與巴西經銷商完成簽署合作備忘錄；泰國與印尼的證照申請也已經啟動。

愛派司營收以台灣市場為主，占比達76.8%；中國大陸市場占20.9%；東南亞及全球市場則占2.3%；產品結構中，骨板、骨釘、導引工具等創傷與矯正產品貢獻營收達82.97%，人工骨、止血粉、一次性手術器材等代理產品則占17.03%。

馬來西亞 醫材 興櫃 股票 新加坡

延伸閱讀

馬來西亞羽賽／葉宏蔚、詹又蓁苦戰勝 混雙晉8強

女神卡卡新加坡開唱 亞洲唯一表演地 效益估1.5億美元

一個不讓鄰國攻陷的島嶼：《新加坡大戰略》如何捍衛小國的獨立國家地位？

新加坡男星方威捷認「性侵未成年少女」！受害者染病身心崩潰

相關新聞

風電市場「消風」？葉片製造商天力離岸停工、資遣 股價單日暴跌37%

台灣風電市場「消風」？！台灣唯一本土風力發電葉片製造商、興櫃公司天力離岸（6793）22日公告重訊，宣布其風電葉片主要產...

新股紅包抽起來！抽中這檔醫材股現賺2.47萬元、報酬率32%

新股紅包又來了，醫材股將添新兵， 愛派司（6918）預計6月10日掛牌上市，競價拍賣23日展開，公開申購則將在5月28日...

昶瑞上櫃首日 股漲26%

無人機題材股昶瑞機電（7642）昨（22）日以承銷價66.18元由興櫃轉上櫃，掛牌首日上演蜜月行情，盤中最高達84.3元...

宏遠證今年IPO目標五家

宏遠證（6015）昨（22）日舉行股東會，順利通過及承認各項議案，包括營業報告書及財務報表等，因2024年台股表現良好，...

是方衝刺人工智慧算力

是方（6561）董事長邵泓嘉昨（22）日表示，聯雲智能資料中心是目前台灣少數符合AI散熱及載重需求的資料中心，除以聯雲機...

磐儀秀邊緣 AI 解決方案

工業電腦廠磐儀（3594）搶攻智慧應用市場商機，旗下磐旭智能於台北國際電腦展（COMPUTEX）發表基於聯發科物聯網平台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。