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新股紅包抽起來！抽中這檔醫材股現賺2.47萬元、報酬率32%
新股紅包又來了，醫材股將添新兵， 愛派司（6918）預計6月10日掛牌上市，競價拍賣23日展開，公開申購則將在5月28日啟動，承銷價75元，以興櫃價格99.7元計算，抽中可望獲利2.47萬元，報酬率32.93%。
愛派司競價拍賣期間為5月23~27日，5月29日開標，競標張數2,788張，競價拍賣底價為62.5元；公開申購期間為5月28日至6月2日，承銷張數797張，抽籤日期為6月4日。
愛派司打造全球⾸款亞洲曲率的骨板，在台灣自費鎖定式骨板的市占率超過3成，每月超過200家醫院使用， 除了台灣市場之外也逐步拓展海外業務，目前已取得中國大陸、新加坡、馬來西亞、越南等多國醫材許可。
其中，拇趾外翻矯正產品已導入新加坡與馬來西亞市場；保膝產品正在新加坡申請上市許可；馬來西亞經銷商業務已來台接受精準手術工具（PSI）訓練；與巴西經銷商完成簽署合作備忘錄；泰國與印尼的證照申請也已經啟動。
愛派司營收以台灣市場為主，占比達76.8%；中國大陸市場占20.9%；東南亞及全球市場則占2.3%；產品結構中，骨板、骨釘、導引工具等創傷與矯正產品貢獻營收達82.97%，人工骨、止血粉、一次性手術器材等代理產品則占17.03%。
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