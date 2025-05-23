高流量服務配對平台達人網登錄興櫃

達人網（7839）5月23日登錄興櫃市場交易，達人網成立於2022年6月，主要提供數位生活服務的網路平台(PRO360)，藉由即時、精準的配對服務，提供超過 1,000 項全方位日常生活與商業外包服務項目，舉凡居家清潔、室內裝修、家教學習及健身運動等項目均為公司數位生活服務涵蓋範圍。

近年來隨著平台經濟崛起及就業環境轉變，越來越多消費者在網路上尋求各項專業服務，也有更多的專家在網路上找尋兼職或微型創業機會，造就達人網於2025年用戶數已超過230萬，台灣平均每10人就有1人是PRO360用戶。每年使用者需求件數超過90萬件，平均每34秒就有一件客戶需求。由於看重達人網230萬以上的需求用戶以及高達數十萬的專家人數，在「量大，就是優勢｣的網路效應下，台灣大車隊（2640）與遠傳電信（4904）分別於2024年與2025年與該公司進行策略投資及業務合作，共同推動全方位數位生活。

達人網2024年營收1.6億元、毛利率90%，稅後淨利0.3億元、稅後淨利率16%，每股盈餘2.23元，營收及獲利分別較2023年成長23%及15%。推薦證券商認購價格為53.34元。

達人網表示，憑藉國內平台運營的成功經驗透過設立香港、新加坡及馬來西亞等海外據點以拓展海外市場。未來隨著服務業數位轉型的全球趨勢及電子商務滲透率之成長下，達人網未來營收及獲利成長可期。