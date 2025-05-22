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是方衝刺人工智慧算力

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

是方（6561）董事長邵泓嘉昨（22）日表示，聯雲智能資料中心是目前台灣少數符合AI散熱及載重需求的資料中心，除以聯雲機房持續搶攻AI商機，推升營收獲利成長，更將大力引進AI算力及AI應用服務，未來貢獻營收可期。

是方總經理劉耀元表示，聯雲智能資料中心已吸引更多雲端及AI服務業者進駐，以機櫃及電力單位單價計算，聯雲機房是全台灣最貴的AIDC機房，單價大約貴兩成，但銷售表現還是非常好，關鍵在於「規格」，不管是電力、載重、散熱都是台灣最頂規的AIDC，區域位置更是沒話說（位處內湖蛋黃區），至少在2026年底以前，少有競爭對手可以提供類似規格。

是方今年除持續擴大IDC及雲端業務，更計畫引進AI算力及AI應用服務，豐富產品線，創造新營收，經營智慧健康產業鏈，強化健康雲APP服務，拓展健康促進管理市場。

劉耀元表示，是方也攜手AI算力業者合作，提供基礎建設及通路功能，搶搭全球算力需求，還可以搭受網路連線、資安及應用服務。健康產品目前與企業合作，搶進健康中心等領域。

營收 AI

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