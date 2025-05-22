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磐儀秀邊緣 AI 解決方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦廠磐儀（3594）搶攻智慧應用市場商機，旗下磐旭智能於台北國際電腦展（COMPUTEX）發表基於聯發科物聯網平台Genio 520與Genio 720的次世代邊緣AI系統模組及解決方案。

法人看好，隨著磐旭智能持續衝刺業績，加上磐儀自身歐洲軌道電車專案、AI影像辨識等專案貢獻下，磐儀今年營收將重返成長軌道。

磐旭智能指出，聯發科技物聯網平台Genio 520與Genio 720模組整合高效能 CPU、GPU 與 NPU，現已支援包括 Llama3、DeepSeek、Stable Diffusion等多個主流語言與視覺GAI模型，可透過聯發科NeuroPilot SDK，提升生成式AI應用的開發效率和性能。

磐旭智能表示，在Genio 520與Genio 720推論效能高達近10 TOPS算力之下，可支援多樣化邊緣AI應用，包括智慧零售、智慧製造、智慧交通等。

520 聯發科 AI

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