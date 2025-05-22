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越峰開發碳化矽產品 跨步

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

錳鋅/鎳鋅軟性鐵氧磁鐵芯及碳化矽粉體廠越峰（8121）昨（22）日舉行法說會，總經理吳文豪表示，隨AI伺服器趨勢成長，該公司的軟性鐵氧磁鐵芯產品出貨也將同步增長，且碳化矽（SiC）粉末已打入AR／VR眼鏡供應鏈，進入客戶測試階段，後續有望成為業績的動能之一。

吳文豪指出，越峰的軟性鐵氧磁鐵芯主要應用於PC、NB、伺服器等產品，正向看待AI伺服器趨勢增長明確下，旗下軟性鐵氧磁鐵芯產品的出貨量也將跟著攀升。

另外，碳化矽功率元件的兩大應用為電動車再生能源領域，研究機構預期，2023年到2029年相關市場年複合成長率可逾兩成。

吳文豪指出，越峰的碳化矽產品除應用在電動車和再生能源領域之外，也開發更精密的碳化矽產品，現階段正在送樣階段，希望成為公司另一個新的大機會。

展望下半年，軟性鐵氧磁鐵芯產品已看到相關應用逐漸回溫的現象，將帶給公司比較好的效益。

電動車 再生能源 伺服器

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