宏遠證今年IPO目標五家

宏遠證（6015）昨（22）日舉行股東會，順利通過及承認各項議案，包括營業報告書及財務報表等，因2024年台股表現良好，稅後純益3.37億元，每股純益0.91元，每股淨值13.88元；今年IPO目標為五家。

宏遠證發言人廖宏彬指出，受惠AI應用持續拓展，高速運算等新興科技應用擴大需求帶動，2024年加權指數漲幅28%，合計上市櫃股票日成交均值大幅成長。

展望2025年，各界預期全球將因美國總統川普暨其團隊上任，不論在能源、經濟及國防等諸多政策，均將對各國產生劇烈挑戰。全球經濟不穩定性提高，將使企業面臨經營成本上升，今年經濟景況將變得詭譎多變，將力求穩健邁進，宏遠證將積極布建各項業務與平台。