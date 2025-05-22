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聖暉在手訂單460億

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

聖暉*（5536）董事長梁進利昨（22）日表示，截至今年3月底，聖暉集團在手訂單已達460億元的歷史新高紀錄，主要是因地緣政治加劇迫使供應鏈再次重組，積極尋找海內外生產據點，帶動聖暉接單動能轉強，持續挹注接單動能。主力客戶來自於半導體、AI供應鏈等。

聖暉昨天召開股東常會，順利通過各項議案。2024年合併營收302.5億元，年增21％，稅後純益26.2億元，年增42％，每股純益21.09元，營收、獲利均繳出歷史新高成績。

受惠於台灣、中國大陸及東南亞等地區客戶專案工程施作認列案量持續攀升，加上聖暉因應多元產業客戶需求、擴大接單與優化管理，帶動2024年毛利率、營益率與淨利率分別達21％、14％、11％，皆較前一年度提升。

因應接單量成長，梁進利表示，透過導入「數位孿生系統」，為工程專案注入智慧化能量，實現從設計、施工到維運的全生命周期管理，使聖暉能在虛擬環境中即時模擬和監控專案的運作狀態，提前預測潛在問題，並優化資源配置，除有助提升工程效率，更大幅降低成本與風險，提供高效、環保、智能的工程解決方案。

聖暉去年盈餘分配案，上半年配發5元現金股利（已於今年1月17日發放），下半年配發每股10元現金股利（規劃今年7月25日發放），合計配發每股15元現金股利，改寫配息新高，配發率達71％。

展望未來營運，梁進利表示，為滿足全球客戶多元需求，持續深化「多產業、多區域、多工種」的競爭策略，並持續拓展台灣、大陸與東南亞地區服務版圖，更規劃進軍美洲市場，同步評估歐洲據點的設立，以強化集團於國際市場競爭力。

聖暉 東南亞

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