崇友調價策略發酵 未來毛利率有望維持30％以上

崇友（4506）22日受邀參加櫃買中心舉辦業績發表會，崇友指出，目前在手訂單逾百億元，為歷史新高水準，訂單能見度可達未來3年，且因過去幾年的調價策略，推升首季毛利率達33.39%，創下歷史新高，預期未來的毛利率都能維持在30％以上。

崇友指出，受惠過去幾年房市熱絡，全台推案量大，加上台積電（2330）效應，各地陸續都有新增廠房、廠辦興建等，在手訂單滿檔，儘管近期房市買氣降溫，但政府積極推動社宅，仍有助於新梯接單環境，今年新梯銷售目標2,100台。

崇友表示，汰舊換新是另一大成長動能，主要是近年民眾安全意識提升，且不會受到利率、政策影響，電梯老化問題會帶動換新的需求，目前旗下品牌需汰舊換新電梯台數達11,100台，可望維持雙位數成長動能，挹注整體營運規模貢獻持續放大，今年汰舊換新目標400台。

維修保養業務方面，崇友表示，目前維保總台數達4.4萬台，新梯保固期屆滿後可有效轉換維修保養訂單之提升，預期每年有約1,600台新梯進入維保市場，維修保養業務每年可穩定有3％以上的成長，而公司在優良的技術能力及24小時全省服務下，有助於提供穩定成長的現金流。

崇友第1季營收15.93億元，年增30.17％，毛利率33.39%，稅後純益2.97億元，年增20.78％，每股稅後純益（EPS）1.68元。崇友指出，公司過去的調價策略有助於毛利率的表現，且由於台灣人口密度及建商為開發土地效益，帶動高樓層建築持續增加，也有助於帶動高端品牌「堅尼西斯」之市占率，並進一步優化整體毛利結構。

展望未來，崇友表示，隨著近年來積極拓展新梯業務接單動能，並持續深化旗下「崇友」、「堅尼西斯」自有品牌接單策略，加上政府推動社宅、都更、危老政策等，帶動國內老舊電梯汰換需求持續升溫，對未來審慎樂觀。