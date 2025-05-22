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漢來美食股東會／每股配息7.5元 現金殖利率約5％

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
漢來美食今日股東會每股現金股利7.5元、現金殖利率約5％。業者提供
漢來美食今日股東會每股現金股利7.5元、現金殖利率約5％。業者提供

漢來美食（1268）22日召開股東常會，通過2024年度盈餘分派案，發放每股現金股利7.5元，以2024年每股盈餘10.06元來看，配發率75%；而以22日收盤價150.5元計算，現金殖利率約為5％。

漢來美食上櫃以來年年維持配發率90%以上的高股利政策，2024年每股盈餘創新高站上雙位數，配息部分主要考量未來3年拓店及改裝布局規劃，為創造長期穩健向上的營運效能，自獲利保留部分現金用於擴充營運動能，為超越目標做好充足的準備。

本次股東會並通過修訂「公司章程」案，明定公司年度如有獲利，應提撥0.5%~5%為員工酬勞，並自員工酬勞實際提撥金額中，以不低於80%為分派基層員工之酬勞，預計明年的盈餘分派就會依照修改後的公司章程發放。

漢來美食2024年營收成長21%，搶進今年天下雜誌2000大企業調查「營運績效50強」榜單，名列第46名，連續兩年上榜，今年同時也是營運績效50強中唯一的餐飲企業品牌。

股東會 漢來美食

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