漢來美食股東會／每股配息7.5元 現金殖利率約5％
漢來美食（1268）22日召開股東常會，通過2024年度盈餘分派案，發放每股現金股利7.5元，以2024年每股盈餘10.06元來看，配發率75%；而以22日收盤價150.5元計算，現金殖利率約為5％。
漢來美食上櫃以來年年維持配發率90%以上的高股利政策，2024年每股盈餘創新高站上雙位數，配息部分主要考量未來3年拓店及改裝布局規劃，為創造長期穩健向上的營運效能，自獲利保留部分現金用於擴充營運動能，為超越目標做好充足的準備。
本次股東會並通過修訂「公司章程」案，明定公司年度如有獲利，應提撥0.5%~5%為員工酬勞，並自員工酬勞實際提撥金額中，以不低於80%為分派基層員工之酬勞，預計明年的盈餘分派就會依照修改後的公司章程發放。
漢來美食2024年營收成長21%，搶進今年天下雜誌2000大企業調查「營運績效50強」榜單，名列第46名，連續兩年上榜，今年同時也是營運績效50強中唯一的餐飲企業品牌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言