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搭上AI商機 衛司特今年首季EPS 2.61元近兩年新高

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
衛司特公司今天參加櫃買市場業績發表會，董事長林世民出席說明業績和展望。記者邱德祥／攝影
衛司特公司今天參加櫃買市場業績發表會，董事長林世民出席說明業績和展望。記者邱德祥／攝影

近年來，AI應用蓬勃發展，讓全球半導體產業迎來新一波的成長，不僅晶片需求大幅增加，連帶使得印刷電路板和光電面板等相關產業也活絡起來，這些製造業在生產過程中會產生大量廢水，尤其是含有金屬的廢液，若沒處理好，對環境影響很大，衛司特科技是一家專門處理這些廢液並回收其中金屬的公司，成功搭上了這波商機，今年首季EPS 2.61元，創近兩年新高。

衛司特專注於電子製造業的廢液回收，它的核心技術是Recocell電解回收系統，能把廢水中的銅離子提煉出來，變成高純度的金屬銅，再販售到市場上，這項技術受到印刷電路板、半導體和光電面板廠商的青睞，因為這些產業用銅量大，生產過程也產生大量的含銅廢水，衛司特的服務幫助他們減少環境污染，還能讓金屬循環利用。

全球有超過30%的PCB廠商是台資企業，而這些企業裡很多已經是衛司特的長期合作夥伴。此外，半導體和光電面板製造業者對「銅廢液零排放」有高度要求，而衛司特是目前少數能提供完整解決方案的公司。除了處理廢水和金屬回收，衛司特還研發鋰電池回收技術，回收廢電池中的鎳、鈷和鋰等高價值金屬。隨著電動車普及，預計2026年起，廢棄鋰電池數量將快速增加，是衛司特下一個成長的契機。

衛司特公司今天參加櫃買市場業績發表會，董事長林世民（左起）、財務長洪瓊瑤、發言人林浚丞出席。記者邱德祥／攝影
衛司特公司今天參加櫃買市場業績發表會，董事長林世民（左起）、財務長洪瓊瑤、發言人林浚丞出席。記者邱德祥／攝影

面板 製造業 半導體

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