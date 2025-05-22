搭上AI商機 衛司特今年首季EPS 2.61元近兩年新高

近年來，AI應用蓬勃發展，讓全球半導體產業迎來新一波的成長，不僅晶片需求大幅增加，連帶使得印刷電路板和光電面板等相關產業也活絡起來，這些製造業在生產過程中會產生大量廢水，尤其是含有金屬的廢液，若沒處理好，對環境影響很大，衛司特科技是一家專門處理這些廢液並回收其中金屬的公司，成功搭上了這波商機，今年首季EPS 2.61元，創近兩年新高。

衛司特專注於電子製造業的廢液回收，它的核心技術是Recocell電解回收系統，能把廢水中的銅離子提煉出來，變成高純度的金屬銅，再販售到市場上，這項技術受到印刷電路板、半導體和光電面板廠商的青睞，因為這些產業用銅量大，生產過程也產生大量的含銅廢水，衛司特的服務幫助他們減少環境污染，還能讓金屬循環利用。