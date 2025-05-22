聖暉股東會／配發15元股利 在手訂單達460億元新高

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）22日召開股東常會，由董事長梁進利主持，會中承認並通過2024年度營業報告書、財務報表、2024年盈餘分配案及各項討論事項。

聖暉*2024年全年合併營收達新台幣302.5億元，年增21％，稅後淨利歸屬母公司業主26.2億元，年增42％，每股稅後盈餘(EPS)達21.09元，年增40％，營收、獲利皆繳出歷史新高成績，受惠台灣、中國大陸及東南亞等地區客戶專案工程施作認列案量明顯持續攀升 ， 加上聖暉*持續因應多元產業客戶需求、擴大接單與優化管理，帶動2024年毛利率、營益率與淨利率分別達21％、14％、11％，皆較去年提升。

聖暉*更導入「數位孿生系統」，為其工程專案注入智慧化能量，實現從設計、施工到維運的全生命週期管理，使聖暉*能夠在虛擬環境中即時模擬和監控專案的運作狀態，提前預測潛在問題，並優化資源配置，除有助於提升工程效率，更可以大幅降低成本與風險，為客戶帶來更高品質的服務，提供高效、環保、智能的工程解決方案。

聖暉*考量公司財務體質健全及適時回饋股東 ， 2024年盈餘分配上半年配發每股5元現金股利(已於2025年1月17日發放)，下半年配發每股10元現金股利(預計於2025年7月25日發放)，合計配發每股15元現金股利，改寫配息新高，配發率達71％。

此外， 2024年股東權益報酬率(ROE) 、資產報酬率(ROA)分別由前一年度的21.76％、9.60％提升至24.07％、11.70％，凸顯公司經營團隊多面向的持續努力與重視精進，創造公司、員工及股東最大價值。

展望未來營運，聖暉*持續深化多產業、多區域及多工種策略綜效，帶動整體在手訂單截至今年第1季已達460億元水準，年增37%，面對AI技術快速進展所帶動的半導體及高科技電子產業升級浪潮，以及關稅政策變動導致全球供應鏈加速重組，企業正加快海外設廠腳步，朝向短鏈化與區域在地化的布局發展趨勢，聖暉*為滿足全球客戶多元需求，持續深化「多產業、多區域、多工種」的競爭策略，並持續拓展台灣、中國大陸與東南亞地區服務版圖，更規劃正式進軍美洲市場，同步評估歐洲據點的設立，以強化集團於國際市場之競爭力。