聖暉股東常會通過去年盈餘每股配息15元 配發率達71％

無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）今日召開2025年股東常會，會中通過去年盈餘每股配息15元 配發率達71％。聖暉並決定加速導入「數位孿生系統」，為其工程專案注入智慧化能量。

今日股東常會由董事長梁進利主持，會中承認並通過2024年度營業報告書、財務報表、2024年盈餘分配案及各項討論事項。

聖暉2024年全年合併營收302.5億元，年增21％，歸屬母公司稅後純益26.2億元，年增42％，每股純益21.09元，年增40％，營收、獲利皆繳出歷史新高成績，主要受惠台灣、中國及東南亞等地區客戶專案工程施作認列案量明顯持續攀升，加上聖暉*持續因應多元產業客戶需求、擴大接單與優化管理，帶動2024年毛利率、營益率與淨利率分別達21％、14％、11％，皆較去年提升。

聖暉決定導入「數位孿生系統」，為其工程專案注入智慧化能量，實現從設計、施工到維運的全生命週期管理，使聖暉*能夠在虛擬環境中即時模擬和監控專案的運作狀態，提前預測潛在問題，並優化資源配置，除有助於提升工程效率，更可以大幅降低成本與風險，為客戶帶來更高品質的服務，提供高效、環保、智能的工程解決方案。

聖暉2024年盈餘分配上半年配發每股5元現金股利(已於2025年1月17日發放)，下半年配發每股10元現金股利(預計於2025年7月25日發放)，合計配發每股15元現金股息，改寫配息新高，配發率達71％。

展望未來營運，聖暉*持續深化多產業、多區域及多工種策略綜效，帶動整體在手訂單截至今年第1季已達460億元水準，年增37%。聖暉表示，面對AI技術快速進展所帶動的半導體及高科技電子產業升級浪潮，以及關稅政策變動導致全球供應鏈加速重組，企業正加快海外設廠腳步，朝向短鏈化與區域在地化的布局發展趨勢，持續深化「多產業、多區域、多工種」的競爭策略，並持續拓展台灣、中國與東南亞地區服務版圖，更規劃正式進軍美洲市場，同步評估歐洲據點的設立，以強化集團於國際市場的競爭力。