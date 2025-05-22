富邦證券輔導昶瑞機電掛牌上櫃 直流馬達吊扇大廠瞄準無人機市場

富邦證券輔導的昶瑞機電（7642）22日以承銷價每股66.18元正式掛牌上櫃，為台股資本市場增添生力軍。昶瑞機電為台灣專業直流馬達吊扇大廠，近年積極擴增產能，更跨足無人機產業，可望帶來新的營收挹注。昶瑞機電以吊扇及無人機動力模組打造雙引擎營運，獲利成長可期。

富邦證券總經理郭永宜表示，昶瑞機電專精於直流馬達吊扇研發及設計，累積十多年豐富經驗，可快速生產符合流行趨勢與國家安全規範之高性價比產品。昶瑞機電透過不斷創新技術、提升品質，並與國際知名吊扇客戶，建立長期的合作關係，深受客戶的信賴與肯定。

昶瑞機電總經理楊偉成表示，昶瑞機電近年積極投入無人機產業，開發中大型無人機動力模組產品，期待帶來新的營收挹注。近期更著手提升產能，「龍井二廠」將於今年底完工，產能可望持續擴增，滿足馬達吊扇與無人機動力模組的需求。昶瑞機電經營團隊未來將持續秉持智慧轉動、永續綠能的企業核心價值，為客戶、員工及投資人創造最大的價值。

昶瑞機電2024年營收為新台幣9.58億元，稅後淨利1.70億元，每股稅後盈餘為6.39元，較2023年度分別成長4.80%、16.87%及10.36%。昶瑞機電今年度配發2024年現金股利5元，股利配發率高達七成以上，回饋股東對公司的肯定與支持。此外，昶瑞機電2025年累計前四月營收達3.03億元，較2024年同期成長14.7%，營收表現亮麗，未來營運可期。