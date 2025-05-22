世紀股東會／每股配發現金股利5.45元

世紀*（5314）於22日舉辦2025年股東常會，董事長張祐銘主持，全體股東出席率達66.31％，會中承認並通過2024年度營業報告書、財務報告、盈餘分配案和各項討論事項，經全體出席股東通過，決議通過2024年配發每股現金股利5.45元，係依每股面額10元的流通在外股數來計算，現金配息創歷史新高，調整面額至0.5元後，調整每股配發0.2725元現金股利。

世紀民生2024年度合併營收6.3億元，稅後純益2.7億元，依每股面額10元的流通在外股數計算，稅後每股盈餘(EPS)達18.25元。主要受惠公司積極推動多角化經營，新增工程、廣告及商品銷售等多元業務，帶動營收快速成長，其中生技保健食品等銷售收入達3.9億元，占總營收逾六成；廣告服務收入為0.7億元，整體營收結構多元化轉型效益顯著，有效分散營運風險、優化毛利率表現，同時創造穩定獲利來源，挹注2024年資產報酬率(ROA)、股東權益報酬率(ROE)分別達到124.93％、84.63％，皆較2023年大幅成長。

展望新年度，世紀民生表示，進一步推動組織重整與多角化經營策略，優化營運體質，提升整體經營效能。為因應快速變動的產業環境，聚焦於「多角化經營、降低營業成本、組織重新調整」三大核心目標，強化內部流程管理、資源整合與人力配置效率，打造具彈性的營運體系。

世紀民生對於2025年維持審慎樂觀看法。世紀民生加速推動雙軸轉型升級，除穩固保健食品在台灣市場的市占率外，更進一步導入 AI 科技為核心驅動力，結合長期健康數據追蹤與個人化健康管理應用，推動涵蓋「預防、監測、照護、保障」四大環節的智慧健康新模式。

透過高黏著度的會員經營策略，世紀民生致力打造具高價值的長期健康服務體系，領航 AI 大健康產業邁向全新服務場景。另外，在無人機事業方面，世紀民生亦迎來嶄新發展階段，憑藉自主研發設計能力、純MIT製造、資安與成本優勢，旗下工業級與消費型無人機已完成量產，並成功進軍美國市場，搶占原有品牌未觸及的市場空白。

未來持續擴展無人機產品線，預計於 2025 年量產中大型多軸與高乘載物流型無人機，全力搶攻全球訂單與國際市場。未來，世紀民生將以「健康科技」與「空域科技」雙軸成長為核心策略，朝高值化、國際化的科技型企業目標邁進，持續擴大全球市場影響力，為全體股東創造長期穩健的價值回報。