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聯寶股東會／現金股利配發率達84％ 已連續6年超過8成

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

聯寶（6821）22日召開2025年股東常會，會中承認並通過2024年度營業報告書、財務報表及和各項討論事項，並承認通過2024年盈餘分配案，擬配發每股1元現金股利，現金股利配發率達84％，已連續6年配發率超過8成。

綜觀聯寶2024年營運表現，全年合併營收5.66億元、稅後純益3,692萬元、每股純益為1.19元。集團去年磁性元件業務銷售表現明顯成長，主要受惠PoE電源變壓器出貨表現增溫，加上網通產業客戶加大印度地區布局及Wi-Fi 7應用產品，同步帶動LAN類變壓器出貨動能，有助於奠定集團未來營運良好成長利基。

展望2025年下半年，聯寶表示，隨著全球5G技術的快速推進與普及，公司將持續擴大磁性元件及無線充電兩大業務接單動能，其中，旗下磁性元件產品已全面符合最新Wi-Fi 7、DOCSIS 4.0等先進網通升級標準，並握有訂單實績，展現公司技術實力與市場競爭優勢，將持續推動磁性元件業務動能穩健成長，此外，聯寶仍持續強化研發投入與產能優化，並積極拓展國際市場，可望挹注未來營運加分效果。

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