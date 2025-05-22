宏遠證股東會／IPO 今年目標5家
宏遠證（6015）22日舉行股東會，會中順利通過及承認各項議案，包括營業報告書及財務報表、盈餘分配案等。2024年在台股表現良好下，稅後淨利3.37億元，每股盈餘0.91元，每股淨值13.88元。
受惠於AI應用持續拓展，高速運算、AI等新興科技應用擴大需求帶動，國內電子相關產品出口持續暢旺，2024年台灣加權股價指數上漲5,104點，漲幅為28%，整體上市股票總市值74兆元新台幣，較2023年增加17兆元，日均量為3,814億元，上櫃股票日成交均值961億元，合計上市櫃股票日成交均值4,775億元，較2023年增加44%、36%以及43%。
展望2025年，各界預期全球將因美國總統川普暨其團隊上任，不論在能源、經濟及國防等諸多政策上，均將對各國產生劇烈的挑戰。全球經濟體的不穩定性提高，將使企業面臨經營成本上升，加以衝突所引發的諸多風險未能得解決，今年經濟景況將變得詭譎多變，將力求穩健邁進，宏遠證將積極布建各項業務與平台。
面對飄忽不定的經濟情勢，以及因此而將受到影響的台股行情。宏遠證發言人廖宏彬指出，將透過積極參與，全力爭取資本市場承銷、財務顧問與股務代理等業務案件，IPO今年目標5家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言